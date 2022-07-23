Диетолог Русакова предлагает желающим похудеть россиянам добавить в рацион хлеб

Однако оба вида стоит есть в разумных количествах. Диетолог рекомендует употреблять не более одного-двух кусочков на завтрак. Такое ограничение связано с тем, что есть печеное во второй половине дня не рекомендуется. Особенно это актуально для тех, кто хочет обзавестись идеальной фигурой.