Диетолог Русакова предлагает желающим похудеть россиянам добавить в рацион хлеб

Врач диетолог Дарья Русакова рассказала о том, какой хлеб можно есть, если человек хочет похудеть. Как полагает эксперт, стоит обратить внимание сразу на несколько вариантов.
Для поддержания фигуры Русакова рекомендует есть цельнозерновой хлеб. Также полезным для организма считается хлеб с отрубями. Он не только способствует сжиганию лишних килограммов, но и нормализует работу кишечника.
Однако оба вида стоит есть в разумных количествах. Диетолог рекомендует употреблять не более одного-двух кусочков на завтрак. Такое ограничение связано с тем, что есть печеное во второй половине дня не рекомендуется. Особенно это актуально для тех, кто хочет обзавестись идеальной фигурой.
«Идеально, если хлеб приготовлен без использования дрожжей», – добавила Русакова.
Цельнозерновой хлеб окажется полезен и для сердечников. Врач отмечает: изделия этого типа содержат витамин В1. Он позволяет укрепить нервную и сердечно-сосудистую систему.