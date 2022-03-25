Диетолог Разаренова посоветовала ограничить потребление куриных яиц при заболеваниях ЖКТ

Так, взрослому здоровому человеку рекомендуется съедать не

более трех яиц в день. Однако не стоит забывать и о других формах белка. При

этом людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше и вовсе ограничить

потребление яиц, передает радио Sputnik.