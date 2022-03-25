Диетолог Разаренова посоветовала ограничить потребление куриных яиц при заболеваниях ЖКТ

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Куриные яйца являются простым, но в то же время крайне
полезным завтраком. Однако некоторым людям стоит относиться к ним с
осторожностью, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра
Разаренова.
Так, взрослому здоровому человеку рекомендуется съедать не
более трех яиц в день. Однако не стоит забывать и о других формах белка. При
этом людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше и вовсе ограничить
потребление яиц, передает радио Sputnik.
«А вот людям с хроническими и острыми заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, а также людям с высоким риском развития
сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом стоит употреблять яйца с
осторожностью и ограничиваться одним яйцом в день три-четыре раза в неделю», —
объяснила Разаренова.
При переедании яиц может возникнуть аллергическая реакция,
тошнота и боль в животе добавила специалист. В таком случае лучше посетить
врача.