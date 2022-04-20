    В тренде

    Диетолог Разаренова перечислила способы проверки яиц на свежесть

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Диетолог Разаренова перечислила способы проверки яиц на свежесть

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    pixabay.com/PD

    Яйца при покупке необходимо проверять на свежесть, даже если
    срок годности нанесен на упаковку. Как это сделать, рассказала член Российского
    союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра
    Разаренова.

    Если есть возможность, то свежесть яйца стоит проверить при
    помощи емкости с холодной водой. По словам специалиста, горизонтальное
    положение яйца на дне является самым оптимальным. Если же оно всплыло, то
    употреблять в пищу такой продукт не стоит. Об этом передает радио Sputnik.

    «Дело в том, что внутри яйца — жидкая среда. Со временем
    через микропоры влага испаряется. А ее место заполняет воздух. Чем больше
    воздуха, тем выше яйцо всплывает. Значит, хранится оно уже очень долго», —
    объяснила Разаренова.

    Помимо этого способа, существуют еще, добавила специалист.
    Так, одно яйцо из партии можно разбить. Желток должен быть выпуклый, а белок
    вязкий. Если же такой метод кажется слишком радикальным, то яйцо можно просто
    встряхнуть. Отсутствие каких-либо всплесков говорит о свежести.

    Ранее советы по выбору продуктов к Пасхе дал
    Роспотребнадзор. Ведомство также объяснило и правила хранения яиц.

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »