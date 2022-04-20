Диетолог Разаренова перечислила способы проверки яиц на свежесть

Помимо этого способа, существуют еще, добавила специалист.

Так, одно яйцо из партии можно разбить. Желток должен быть выпуклый, а белок

вязкий. Если же такой метод кажется слишком радикальным, то яйцо можно просто

встряхнуть. Отсутствие каких-либо всплесков говорит о свежести.