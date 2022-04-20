Диетолог Разаренова перечислила способы проверки яиц на свежесть

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Яйца при покупке необходимо проверять на свежесть, даже если
срок годности нанесен на упаковку. Как это сделать, рассказала член Российского
союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра
Разаренова.
Если есть возможность, то свежесть яйца стоит проверить при
помощи емкости с холодной водой. По словам специалиста, горизонтальное
положение яйца на дне является самым оптимальным. Если же оно всплыло, то
употреблять в пищу такой продукт не стоит. Об этом передает радио Sputnik.
«Дело в том, что внутри яйца — жидкая среда. Со временем
через микропоры влага испаряется. А ее место заполняет воздух. Чем больше
воздуха, тем выше яйцо всплывает. Значит, хранится оно уже очень долго», —
объяснила Разаренова.
Помимо этого способа, существуют еще, добавила специалист.
Так, одно яйцо из партии можно разбить. Желток должен быть выпуклый, а белок
вязкий. Если же такой метод кажется слишком радикальным, то яйцо можно просто
встряхнуть. Отсутствие каких-либо всплесков говорит о свежести.
Ранее советы по выбору продуктов к Пасхе дал
Роспотребнадзор. Ведомство также объяснило и правила хранения яиц.