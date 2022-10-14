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Диетолог Поляков сообщил, что куриные яйца могут вызывать аутоиммунные заболевания или аллергию

Диетолог Поляков сообщил, что куриные яйца могут вызывать аутоиммунные заболевания или аллергию
unsplash.com

Куриные яйца могут приносить организму не только пользу, как принято считать, но и вред, предупредил диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.

Люди с нарушениями микробного баланса кишечника при употреблении куриных яиц подвергают себя риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, существуют случаи аллергии на желток, белок или пленку, которая находится между яйцом и скорлупой, передает URA.RU.

«От 20 до 50% населения по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца. Она не всегда проявляется в виде высыпания или отека тканей. Это может быть в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, нарушения эмоционального состояния и ряда других симптомов», — отметил Антон Поляков.

Кардиолог Ольга Бокерия ранее посоветовала есть яйца для поддержания здоровья печени, сообщает «Царьград». Диетолог Елена Соломатина в свою очередь порекомендовала в холодное время года добавить в рацион печень для поддержания правильной работы иммунной системы, передает телеканал «360».

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RusNewsToday24
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