Диетолог Поляков сообщил, что куриные яйца могут вызывать аутоиммунные заболевания или аллергию

«От 20 до 50% населения по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца. Она не всегда проявляется в виде высыпания или отека тканей. Это может быть в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, нарушения эмоционального состояния и ряда других симптомов», — отметил Антон Поляков.