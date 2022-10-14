Диетолог Поляков сообщил, что куриные яйца могут вызывать аутоиммунные заболевания или аллергию

Куриные яйца могут приносить организму не только пользу, как принято считать, но и вред, предупредил диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.
Люди с нарушениями микробного баланса кишечника при употреблении куриных яиц подвергают себя риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, существуют случаи аллергии на желток, белок или пленку, которая находится между яйцом и скорлупой, передает URA.RU.
«От 20 до 50% населения по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца. Она не всегда проявляется в виде высыпания или отека тканей. Это может быть в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, нарушения эмоционального состояния и ряда других симптомов», — отметил Антон Поляков.
Кардиолог Ольга Бокерия ранее посоветовала есть яйца для поддержания здоровья печени, сообщает «Царьград». Диетолог Елена Соломатина в свою очередь порекомендовала в холодное время года добавить в рацион печень для поддержания правильной работы иммунной системы, передает телеканал «360».