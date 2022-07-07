Диетолог Писарева назвала три «золотых правила» идеального завтрака

«Также хорошая привычка — заранее продумать свой завтрак на два-три дня вперед так, чтобы с вечера он был готов. Это позволит не хватать что попало, не есть бутерброды. Заранее можно приготовить сырники, чтобы утром их оставалось только подогреть. Можно сделать «ленивую овсянку»: использовать геркулес, йогурт, свежие фрукты, орешки. Все это перемешать, положить в баночку и убрать в холодильник. За ночь геркулес размякнет и утром будет очень приятным. Останется только достать банку и немного ее согреть пока вы собираетесь. Завтра заряжает энергией на целый день. От этого зависят все последующие приемы пищи», — пояснила специалист.