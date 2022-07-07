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Диетолог Писарева назвала три «золотых правила» идеального завтрака

Диетолог Писарева назвала три «золотых правила» идеального завтрака
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Сочетание трех простых правил во время первого приема пищи позволит сохранить отличное самочувствие и зарядить энергией на весь день, отметила в беседе с «Народными Новостями» диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Классическое сочетание хлеба и колбасы, которое нередко появляется на российских столах за завтраком, может быть опасно, напомнила диетолог Елена Игнатикова. По ее словам, потребление продуктов из переработанного мяса не только наносит вред, но и влечет реальные риски. Подобный утренний рацион сопряжен с повышением вероятности развития онкологических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой. Игнатикова рекомендует потреблять на завтрак кусочек вареного мяса, отказавшись от колбасы.

pxhere.com
pxhere.com

Сделать свой завтрак полезным и простым совсем несложно, считает Ирина Писарева. Она убеждена, что залог правильного утреннего рациона — стакан чистой воды и привычка завтракать в одно и то же время.

«Полезная привычка на завтрак — это, конечно, распорядок дня. Если вы все время едите в 9 часов, но вдруг позавтракали только в 12, то организму очень трудно перестраиваться. Нужно соблюдать привычки. Перед завтраком лучше выпить стакан чистой воды. Желательно, чтобы она была с лимоном, либо просто хорошая качественная минералка. Только через 20-30 минут, когда запустятся системы организма, можно преступать к самому завтраку», — отметила наша собеседница.

pxhere.com
pxhere.com

Вторая полезная привычка, связанная с утренним потреблением пищи — планирование своего рациона заранее. В этом случае, можно избавиться от вредных завтраков, которые часто получаются, если готовить их прямо с утра, когда нет времени.

«Также хорошая привычка — заранее продумать свой завтрак на два-три дня вперед так, чтобы с вечера он был готов. Это позволит не хватать что попало, не есть бутерброды. Заранее можно приготовить сырники, чтобы утром их оставалось только подогреть. Можно сделать «ленивую овсянку»: использовать геркулес, йогурт, свежие фрукты, орешки. Все это перемешать, положить в баночку и убрать в холодильник. За ночь геркулес размякнет и утром будет очень приятным. Останется только достать банку и немного ее согреть пока вы собираетесь. Завтра заряжает энергией на целый день. От этого зависят все последующие приемы пищи», — пояснила специалист.

pxhere.com
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Наконец, третья полезная привычка, чтобы сделать свой завтрак правильным — составить грамотный рацион питания из сложных углеводов, белков и полезных жиров.

«В утреннем рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы. Они дадут заряд энергии на целый день. К ним относятся цельнозерновые каши, например, гречневая или овсяная. Также на завтрак нужно употреблять белки. Это могут быть отварные яйца, омлет, кисломолочные продукты – сырники, творог. Обязательно добавить полезные жиры: орешки, авокадо, оливковое или льняное масло. Через час-два после завтрака может быть перекус. Тогда можно есть уже простые углеводы, такие как фрукты или сухофрукты, немного орешков», — резюмировала Писарева.

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