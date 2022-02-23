Диетолог Пигарева призвала отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам

Диетолог Пигарева призвала отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам Новости
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Овощи и фрукты могут долго храниться, но сезонные продукты всегда лучше несезонных, предупредила диетолог, кандидат медицинских наук, зав отделением диетологии больницы им. В.В. Виноградова Юлия Пигарева.

Эксперт напомнил, что огурцы и помидоры не корректно сравнивать и с картошкой, морковью и свеклой. У этих овощей разный состав и содержание витаминов. Врач посоветовала в рационе отдавать предпочтение сезонным овощам.

«Овощи и фрукты могут иметь длительный срок хранения. К таким относят, например, яблоки. Их можно использовать в пищу. Витамин там будет меньше, чем в летний сезон, но в них сохраняется клетчатка, которая необходима нашему организму», — сообщила агентству «Прайм» диетолог.

Ранее диетолог Татьяна Букина заявила, что долгосрочных научных исследований, которые бы подтверждали способность определенных диет гарантированно обеспечить человеку долголетие, не существует. Тем не менее, можно упомянуть о рекомендациях различных диетологических ассоциаций, которые советуют довериться средиземноморской диете в качестве основы рациона для продления фазы активного здорового образа жизни

 
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