Диетолог Павлова раскрыла простой секрет, как навсегда отказаться от фастфуда

«Что касается сладких газированных напитков, их можно заменить морсами, натуральными лимонадами, которые также можно легко приготовить в домашних условиях. Однако не стоит употреблять даже полезные напитки холодными. Ведь их низкая температура не позволяет организму нормально переварить съеденную пищу. Вместо этого, еда быстро оседает в желудочно-кишечный тракт, и человек снова начинает испытывать чувство голода», — уточнила специалист.