Диетолог Павлова раскрыла простой секрет, как навсегда отказаться от фастфуда

Рацион большинства людей состоит из нездоровой пищи, поэтому зачастую привычными продуктами питания являются полуфабрикаты и фастфуд. Из-за такой «диеты» многие сталкиваются с серьезными проблемами с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой. О том, как избавиться от вредных пищевых привычек, и чем заменить неполезную еду, рассказала врач-диетолог Елена Павловна Соломатина в беседе с «Народными Новостями».
Врач отметила, что человек, склонный к чрезмерному потреблению вредной пищи, прежде всего должен осознать наличие зависимости от фастфуда.
«Нужно понимать, что фастфуд, как правило, рассчитан на возбуждение нескольких каналов человеческого организма — зрение (яркая упаковка), обоняние и вкус. Все это возбуждает систему вознаграждения, которая вырабатывает гормоны удовольствия», — объяснила Павловна.
В связи с этим, необходимо переключить центры удовольствия на другие возбудители, другие сигналы.
«Если говорить о вкусовых ощущениях при употреблении и дальнейшем развитии зависимости от фастфуда, то стоит учитывать факт содержания в еде быстрого приготовления сахара, жиров, быстрых углеводов, усилителей вкуса. Последние напрямую раздражают центры удовольствия», — рассказала диетолог.
Она отметила, что есть продукты, которые помогут перейти с перечисленных выше раздражителей на более полезные. Например, если человек любит бургеры, то можно сделать домашний вариант блюда с использованием цельно зернового хлеба, постного мяса — куриной грудки, рыбы или индейки. Туда же стоит добавлять больше овощей, порекомендовала врач.
Вместе с этим, можно сделать нежирные домашние соусы на основе натуральной томатной пасты, в которую добавляются чеснок, корица или горчица.
Павловна также обратила внимание на факт того, что большинство любителей фастфуда не могут обойтись без большого количества охладительных газированных напитков. Они, по ее словам, приносят не меньший вред, чем жирная пища.
«Что касается сладких газированных напитков, их можно заменить морсами, натуральными лимонадами, которые также можно легко приготовить в домашних условиях. Однако не стоит употреблять даже полезные напитки холодными. Ведь их низкая температура не позволяет организму нормально переварить съеденную пищу. Вместо этого, еда быстро оседает в желудочно-кишечный тракт, и человек снова начинает испытывать чувство голода», — уточнила специалист.
Она добавила, что подобным эффектом обладают быстрые углеводы — попадая в организм, они вызывают выброс большой дозы инсулина, поэтому у человек не может вдоволь наесться.
В заключение диетолог подчеркнула, что в борьбе с вредной зависимостью от нездоровой пищи могут быть даже ломки, как у людей, которые пытаются бросить курить. Однако, через небольшое количество времени у человека формируются иные пищевые привычки.
«Иными словами, нужно просто перейти на другую зависимость. В этом деле хорошо помогает спорт, так как физические нагрузки помогают организму вырабатывать положительные гормоны удовольствия. Кому-то, например, помогает определенное хобби, созерцание природы, прогулки с собаками. Нужно просто переключить внимание с вредной пищи на то, что приносит такие же позитивные эмоции», — заключила Павловна.
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