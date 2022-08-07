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Диетолог Панова связала употребление кофе с набором лишних килограммов

Диетолог Панова связала употребление кофе с набором лишних килограммов
pxhere.com

Кофе, в который добавляют молоко и различные сиропы, может спровоцировать набор лишнего веса. О вреде этого напитка рассказала врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова.

Из-за добавок калорийность кофе возрастает в несколько раз. Специалист отметила, что кружка такого напитка будет ровняться полноценному перекусу, передает издание «Аргументы и факты».

«Если же мы плотно поели и еще сверху все это залили чашкой латте, то добавим калорий к своему приему пищи, причем этого даже не заметив», — объяснила медик.

Она рекомендовала делать выбор в пользу обычного кофе без сахара. В такой напиток для вкуса можно добавить лимонный сок, а также корицу или кардамон.

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RusNewsToday24
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