Диетолог Панова связала употребление кофе с набором лишних килограммов

Кофе, в который добавляют молоко и различные сиропы, может спровоцировать набор лишнего веса. О вреде этого напитка рассказала врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова.
Из-за добавок калорийность кофе возрастает в несколько раз. Специалист отметила, что кружка такого напитка будет ровняться полноценному перекусу, передает издание «Аргументы и факты».
«Если же мы плотно поели и еще сверху все это залили чашкой латте, то добавим калорий к своему приему пищи, причем этого даже не заметив», — объяснила медик.
Она рекомендовала делать выбор в пользу обычного кофе без сахара. В такой напиток для вкуса можно добавить лимонный сок, а также корицу или кардамон.