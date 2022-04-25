Диетолог Нефедова развеяла популярный миф о вреде яиц

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Излишнее употребление яиц после длительного поста перед Пасхой может спровоцировать появление панкреатита, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова для URA.ru. Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала «Народным Новостям», сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.
«Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения», — сообщила Русакова.
Диетолог Наталья Нефедова рассказала «Народным Новостям», что яйца обязательно должны находиться в рационе. В день стоит съедать по две штуки.
«Яйца могут присутствовать в неограниченном количестве в рационе. Но не стоит есть только яйца, нужно есть мясо, рыбу, птицу, орехи и бобовые», — рассказала медик.
По словам диетолога, в яйцах содержится холестерин, но от их потребления организму никакого вреда не будет. Медик отметила, что важно следить за общим уровнем жизни и количество клетчатки в рационе, потому что именно она корректирует уровень холестерина в организме.