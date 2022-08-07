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Диетолог Муссатто посоветовала взрослым исключить один тип йогурта из своего меню

Диетолог Муссатто посоветовала взрослым исключить один тип йогурта из своего меню
pxhere.com

Детские йогурты опасны для некоторых взрослых. Почему мужчинам и женщинам следует быть крайне внимательными при покупке такого продукта, рассказала диетолог Шерил Муссатто.

Далеко не все йогурты несут пользу для здоровья. Некоторые из них крайне опасны. Например, в ряде йогуртов для детей содержится много сахара. Такой продукт противопоказан людям с сахарным диабетом второго типа.

«Без достаточного количества белка и со слишком большим количеством углеводов уровень сахара в крови человека резко возрастет», — объяснила врач.

Многие отдают предпочтение детским йогуртам из-за их внешней привлекательности. Далеко не все мужчины и женщины осознают, сколько сахара содержится в наполнителях, пишет Eat This, Not That!. Взрослым не стоит употреблять йогурт с более чем десятью граммами сахара на порцию, резюмировала Шерил Муссатто.

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