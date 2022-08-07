Диетолог Муссатто посоветовала взрослым исключить один тип йогурта из своего меню

Детские йогурты опасны для некоторых взрослых. Почему мужчинам и женщинам следует быть крайне внимательными при покупке такого продукта, рассказала диетолог Шерил Муссатто.
Далеко не все йогурты несут пользу для здоровья. Некоторые из них крайне опасны. Например, в ряде йогуртов для детей содержится много сахара. Такой продукт противопоказан людям с сахарным диабетом второго типа.
«Без достаточного количества белка и со слишком большим количеством углеводов уровень сахара в крови человека резко возрастет», — объяснила врач.
Многие отдают предпочтение детским йогуртам из-за их внешней привлекательности. Далеко не все мужчины и женщины осознают, сколько сахара содержится в наполнителях, пишет Eat This, Not That!. Взрослым не стоит употреблять йогурт с более чем десятью граммами сахара на порцию, резюмировала Шерил Муссатто.