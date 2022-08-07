Диетолог Мухина назвала категорию граждан, которым запрещено есть курагу и инжир

После 60 лет в организме человека начинают замедляться обменные процессы. Органы не способны полноценно вывести вредные вещества и токсины. Пенсионеры чаще всего сталкиваются с инсулинорезистентностью, что может привести к развитию диабета. Поэтому медики рекомендуют в этом возрасте отказаться от сладких сухофруктов.