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Диетолог Мухина назвала категорию граждан, которым запрещено есть курагу и инжир

Диетолог Мухина назвала категорию граждан, которым запрещено есть курагу и инжир
pxhere.com

Сушеные инжир и курага содержат большое количество сахара. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Мария Мухина назвала категорию граждан, для которой может быть опасно употребление данных продуктов.

После 60 лет в организме человека начинают замедляться обменные процессы. Органы не способны полноценно вывести вредные вещества и токсины. Пенсионеры чаще всего сталкиваются с инсулинорезистентностью, что может привести к развитию диабета. Поэтому медики рекомендуют в этом возрасте отказаться от сладких сухофруктов.

«Есть понятие гликемический индекс. Например, в 100 граммах инжира содержится 57 граммов углеводов. Это 11 ложек сахара. Людям старше 60 лет есть его не рекомендуется», — передает слова Марии Мухиной «Москва 24».

Запрет также распространяется и на употребление сезонных фруктов — абрикосов. Они содержат много калия и полезны для организма, но 100 граммов кураги включают в себя не менее десяти ложек сахара.

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RusNewsToday24
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