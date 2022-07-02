Диетолог Манушина объяснила причину набора веса после отказа от курения

Заядлые курильщика часто набирают вес после того, как откажутся от вредной привычки. Врач-эпидемиолог и диетолог Евгения Манушина объяснила, с чем это может быть связано.
Курение ускоряет обменные процессы в организме. Если человек не изменит привычное питание после отказа от пагубной привычки, он неизбежно начнет набирать вес.
«Метаболизм замедляется в результате отмены никотина, а вместе с этим растет потребность в калориях на 200-300 килокалорий в день», — сообщила Евгения Манушина в разговоре с изданием «Dоктор Питер».
Никотин подавляет аппетит и приводит к высвобождению нейромедиаторов дофамина. Организм человека, который бросил курить, ищет замену данному стимулятору. Например, в пище, богатой углеводами и жирами. Поэтому бывшего курильщика начинает чаще тянуть на сладкое.