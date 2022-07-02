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Диетолог Манушина объяснила причину набора веса после отказа от курения

Диетолог Манушина объяснила причину набора веса после отказа от курения
pxhere.com

Заядлые курильщика часто набирают вес после того, как откажутся от вредной привычки. Врач-эпидемиолог и диетолог Евгения Манушина объяснила, с чем это может быть связано.

Курение ускоряет обменные процессы в организме. Если человек не изменит привычное питание после отказа от пагубной привычки, он неизбежно начнет набирать вес.

«Метаболизм замедляется в результате отмены никотина, а вместе с этим растет потребность в калориях на 200-300 килокалорий в день», — сообщила Евгения Манушина в разговоре с изданием «Dоктор Питер».

Никотин подавляет аппетит и приводит к высвобождению нейромедиаторов дофамина. Организм человека, который бросил курить, ищет замену данному стимулятору. Например, в пище, богатой углеводами и жирами. Поэтому бывшего курильщика начинает чаще тянуть на сладкое.

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