Диетолог Ланьсю посоветовал пациентам с анемией добавить в рацион капусту

Пациентам, страдающим от анемии или болезней желудочно-кишечного тракта, рекомендовано добавить капусту в рацион, сообщил врач-диетолог Вэнь Ланьсю.
Из-за большого количества полезных свойств, овощ оказывает положительное влияние на работу организма. Капуста богата белками, жирами и углеводами. Кроме того, она содержит витамины группы С и Е.
Капуста оказывает профилактическое действие при мегалобластной анемии. При употреблении этого овоща ускоряется заживление язв, сообщает издание NVL.
Ранее диетолог Наталья Нефедова предостерегла от чрезмерного употребления сметаны. Добавление этого продукта в блюдо увеличивает его калорийность, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Телеканал «360» перечислил овощи, которые не рекомендуется хранить в холодильнике. Среди них помидоры, яблоки, морковь, картофель и капуста.