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Диетолог Ланьсю посоветовал пациентам с анемией добавить в рацион капусту

Диетолог Ланьсю посоветовал пациентам с анемией добавить в рацион капусту
pexels.com

Пациентам, страдающим от анемии или болезней желудочно-кишечного тракта, рекомендовано добавить капусту в рацион, сообщил врач-диетолог Вэнь Ланьсю.

Из-за большого количества полезных свойств, овощ оказывает положительное влияние на работу организма. Капуста богата белками, жирами и углеводами. Кроме того, она содержит витамины группы С и Е.

Капуста оказывает профилактическое действие при мегалобластной анемии. При употреблении этого овоща ускоряется заживление язв, сообщает издание NVL.

Ранее диетолог Наталья Нефедова предостерегла от чрезмерного употребления сметаны. Добавление этого продукта в блюдо увеличивает его калорийность, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Телеканал «360» перечислил овощи, которые не рекомендуется хранить в холодильнике. Среди них помидоры, яблоки, морковь, картофель и капуста.

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RusNewsToday24
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