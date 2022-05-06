Диетолог Кузнецова: сахар и белый хлеб ускоряют старение

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Диетолог Ирина Кузнецова перечислила продукты, которые ускоряют старение. Об этом сообщает издание SOLENKA.INFO.
Специалист отметила, что на первом месте в этом списке находится белый хлеб. Он отличается высоким гликемическим индексом — следовательно, он не только ускоряет старение, но и обостряет хронические болезни.
Ускоряют старение также рафинированный сахар, маргарин и транс-жиры. Исследования показали, что у людей, которые едят такие продукты в большом количестве, морщин гораздо больше.
Транс-жиры накапливаются в организме и сохраняются на протяжении 50 суток, приводя к ожирению, болезням сердца и онкологическим заболеваниям, указала специалист в интервью SOLENKA.INFO. У некоторых людей также не усваивается лактоза, из-за чего возникает несварение и оксидативный стресс, что ускоряет процесс старения.
Ранее иммунолог заявил о раннем приходе возрастных болезней из-за COVID. Об этом информирует URA.RU.