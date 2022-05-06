Диетолог Кузнецова: сахар и белый хлеб ускоряют старение

Транс-жиры накапливаются в организме и сохраняются на протяжении 50 суток, приводя к ожирению, болезням сердца и онкологическим заболеваниям, указала специалист в интервью SOLENKA.INFO. У некоторых людей также не усваивается лактоза, из-за чего возникает несварение и оксидативный стресс, что ускоряет процесс старения.