Диетолог Куц предупредила худеющих о вреде еды быстрого приготовления

Диетолог Куц предупредила худеющих о вреде еды быстрого приготовления Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Многие продукты быстрого приготовления не несут в себе никакой пользы. От какой еды стоит отказаться желающим похудеть, рассказала диетолог Маргарита Куц.

Первым в списке нежелательных продуктов оказалась овсянка. По словам эксперта, различные добавки в каше провоцируют повышение сахара в крови. Никакой пользы нет и в крабовых палочках, продающихся в массмаркетах, пишет РИА Новости.

«Реальную пользу дает сурими — фарш из филе белой рыбы — на основе которого и должны изготавливаться крабовые палочки. Но в крабовых палочках популярных марок сурими содержится очень мало или его нет совсем. Рыбный фарш заменяют крахмалом и различными химическими добавками», — отметила диетолог Куц.

Обработанные картофельные хлопья имеют высокий гликемический индекс. Такой фастфуд не способен нормализовать метаболизм и не насыщает организм. С помощью фитнес-батончиков похудеть тоже не получится. В их составе много скрытого сахара, предупредила эксперт.

Не следует есть супы быстрого приготовления. Диетолог посоветовала сделать заготовку и заморозить ее. Овсянку можно заменить на натуральную крупу без добавок или цельнозерновой хлеб.

 
загрузка...
 
еда быстрого приготовления Похудение совет
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru