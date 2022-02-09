Диетолог Куц предупредила худеющих о вреде еды быстрого приготовления

Многие продукты быстрого приготовления не несут в себе никакой пользы. От какой еды стоит отказаться желающим похудеть, рассказала диетолог Маргарита Куц.

Первым в списке нежелательных продуктов оказалась овсянка. По словам эксперта, различные добавки в каше провоцируют повышение сахара в крови. Никакой пользы нет и в крабовых палочках, продающихся в массмаркетах, пишет РИА Новости.

«Реальную пользу дает сурими — фарш из филе белой рыбы — на основе которого и должны изготавливаться крабовые палочки. Но в крабовых палочках популярных марок сурими содержится очень мало или его нет совсем. Рыбный фарш заменяют крахмалом и различными химическими добавками», — отметила диетолог Куц.

Обработанные картофельные хлопья имеют высокий гликемический индекс. Такой фастфуд не способен нормализовать метаболизм и не насыщает организм. С помощью фитнес-батончиков похудеть тоже не получится. В их составе много скрытого сахара, предупредила эксперт.

Не следует есть супы быстрого приготовления. Диетолог посоветовала сделать заготовку и заморозить ее. Овсянку можно заменить на натуральную крупу без добавок или цельнозерновой хлеб.

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