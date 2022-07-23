Диетолог Круглова развенчала один из самых распространенных мифов про мед

Врач-диетолог Наталья Круглова порекомендовала отказаться от меда некоторым группам населения. Сменить вкусовые привычки стоит диабетикам, людям с лишним весом и детям.
Такие рекомендации связаны с тем, что по калорийности и уровню углеводов он практически не уступает сахару. Если человек с диабетом или лишним весом захочет «натуральный заменитель», ему стоит брать не более одной чайной ложки.
«Мед относится к добавленным сахарам, то есть он по калорийности очень близок к обычному сахару. Важно контролировать количество меда, поскольку его избыток будет повышать калорийность рациона в целом», — сообщила Круглова.
Детям до года лучше его вовсе не давать. Употребление этого продукта может спровоцировать ряд кишечных заболеваний. Это происходит потому, что мед не обрабатывают термически. Детям в более старшем возрасте лакомство также не принесет пользы. У них уже сформирована иммунная система.