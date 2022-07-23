Диетолог Круглова развенчала один из самых распространенных мифов про мед

Детям до года лучше его вовсе не давать. Употребление этого продукта может спровоцировать ряд кишечных заболеваний. Это происходит потому, что мед не обрабатывают термически. Детям в более старшем возрасте лакомство также не принесет пользы. У них уже сформирована иммунная система.