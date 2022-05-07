Диетолог Королева: шашлык способен отправить человека в больницу

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Плохой шашлык может отправить человека в больницу. Об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королева.
В интервью для радио Sputnik доктор медицинских наук отметила, что популярное на майские праздники блюдо может вызвать отравление. Поэтому не стоит покупать его в сомнительных точках продажи.
«Если покупать шашлык вне зоны официальной торговли, то это может иметь последствия для организма. В худшем случае такое блюдо может довести до госпитализации человека в лечебное учреждение с отравлением», – предупредила врач.
Ранее косметолог Ольга Самбурская порекомендовала отказаться от косметики с SPF. Ее слова передает телеканал «360».
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