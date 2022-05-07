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    Диетолог Королева: шашлык способен отправить человека в больницу

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Диетолог Королева: шашлык способен отправить человека в больницу

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    pixabay.com

    Плохой шашлык может отправить человека в больницу. Об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королева.

    В интервью для радио Sputnik доктор медицинских наук отметила, что популярное на майские праздники блюдо может вызвать отравление. Поэтому не стоит покупать его в сомнительных точках продажи.

    «Если покупать шашлык вне зоны официальной торговли, то это может иметь последствия для организма. В худшем случае такое блюдо может довести до госпитализации человека в лечебное учреждение с отравлением», – предупредила врач.

    Ранее косметолог Ольга Самбурская порекомендовала отказаться от косметики с SPF. Ее слова передает телеканал «360».

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