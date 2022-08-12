Диетолог Королева назвала два лучших фрукта для диабетиков

Употребление груш и яблок способствует «выравниваю» уровня глюкозы, что особенно полезно для страдающих от диабета граждан. Такие люди могут спокойно включить в рацион зеленые фрукты, которые обладают низким гликемическим индексом, отметила диетолог в беседе с «Москвой 24».