Диетолог Комова посоветовала отказаться от сыра людям с акне

Появление прыщей на коже лица может быть вызвано содержащимися в молоке белками. Чтобы вылечить акне, диетолог Наталья Комова посоветовала перестать есть сыр.
Доказано, что коровье молоко увеличивает выработку кожного сала, приводя к закупорке пор и в результате появлению акне. Также возникновение сыпи может сообщить о непереносимости лактозы.
«Если ваша кожа в последнее время страдает, и вы подозреваете, что это может быть связано с вашим питанием, попробуйте отказаться от сыра и других молочных продуктов, чтобы увидеть, станет ли ваше лицо чище», — приводит слова Натальи Комовой портал Eat This, Not That.
Среди других причин, по которым стоит отказаться от употребления сыра из коровьего молока, диетологи называют вздутие живота, несварение и запор. Помимо непереносимости лактозы, взрослым нередко свойственна аллергия на казеин — сывороточный белок в сыре.