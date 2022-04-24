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    Диетолог Гинзбург заявил, что нехватка витамина D приводит к усталости и депрессии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Диетолог Гинзбург заявил, что нехватка витамина D приводит к усталости и депрессии

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    pexels.com

    Недостаток витамина D в организме грозит опасными последствиями, в числе которых ослабление иммунитета, появление усталости и развитие депрессии. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

    Люди часто сталкиваются с дефицитом витамина D после окончания зимы. Однако это вещество крайне необходимо организму, поскольку оказывает влияние на состояние кожи, костей, иммунной системы.

    «Когда солнца мало, мы быстро входим в состояние его нехватки. Здесь садится иммунитет, появляется усталость, мышечная сила снижается. Кроме того, это антидепрессивный витамин, он влияет и на функцию головного мозга», — объяснил Гинзбург в интервью радио «Спутник в Крыму».

    Кроме того, нехватка витамина D может привести к появлению тревожности и даже депрессии. Но справиться с проблемой можно с помощью правильного питания, включив в рацион продукты, богатые этим питательным веществом. Например, рекомендуется обратить внимание на жирную морскую рыбу, семечки, орехи.

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