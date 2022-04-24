Диетолог Гинзбург заявил, что нехватка витамина D приводит к усталости и депрессии

«Когда солнца мало, мы быстро входим в состояние его нехватки. Здесь садится иммунитет, появляется усталость, мышечная сила снижается. Кроме того, это антидепрессивный витамин, он влияет и на функцию головного мозга», — объяснил Гинзбург в интервью радио «Спутник в Крыму».