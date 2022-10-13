Диетолог Гинзбург рассказал о пользе яблочной кожуры

Популярное суждение о том, что кожуру с яблок необходимо обязательно срезать, опроверг врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он перечислил ее полезные свойства.
Специалист подчеркнул, что с медицинской точки зрения яблочная кожура обладает множеством полезных функций. В ее составе содержатся витамины, а также микроэлементы.
«Яблоки с кожурой есть можно, она полезна. В ней более высокое содержание пищевых волокон, антиоксидантов и витаминов, чем в самом яблоке», — приводит слова медика NEWS.ru.
Эксперт также развеял миф о том, что в кожуре скапливается высокая концентрация нитратов. Он уточнил, что в ней содержатся полезные для организма пищевые волокна.