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Диетолог Гинзбург рассказал о пользе яблочной кожуры

Диетолог Гинзбург рассказал о пользе яблочной кожуры
pxhere.com

Популярное суждение о том, что кожуру с яблок необходимо обязательно срезать, опроверг врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он перечислил ее полезные свойства.

Специалист подчеркнул, что с медицинской точки зрения яблочная кожура обладает множеством полезных функций. В ее составе содержатся витамины, а также микроэлементы.

«Яблоки с кожурой есть можно, она полезна. В ней более высокое содержание пищевых волокон, антиоксидантов и витаминов, чем в самом яблоке», — приводит слова медика NEWS.ru.

Эксперт также развеял миф о том, что в кожуре скапливается высокая концентрация нитратов. Он уточнил, что в ней содержатся полезные для организма пищевые волокна.

диетолог здоровье кожура яблоки
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RusNewsToday24
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