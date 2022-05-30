Диетолог Гинзбург предостерег от употребления крабовых палочек

Крабовые палочки относятся к числу опасных для здоровья продуктов, ускоряющих процессы старения организма. Такое мнение выразил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Медицинский специалист утверждает, что крабовые палочки представляют собой глубоко переработанные продукты, содержащие в себе большое количество красителей и усилителей вкуса. Кроме того, вредные свойства крабовых палочек обусловлены наличием химических добавок в их составе.
«В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней», — приводит его слова радио Sputnik.
Гинзбург советует ограничить их употребление, чтобы предотвратить преждевременное старение организма. Их следует есть не более двух раз в неделю, чтобы не спровоцировать накопительный эффект.
В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует воздержаться от соблюдения экстремальных диет. По ее словам, они отличаются низкой эффективностью, передает телеканал «360». Полезным для здоровья является томатный сок, снижающий вероятность развития онкологических заболеваний, сообщает «Вечерняя Москва».