Диетолог Гинзбург объяснил причины снижения веса при переезде в другой город

«Например, человек переехал в другой город на суперинтересную работу. Его охватило ощущение драйва… Второй момент — жизнь открыла перед ним массу новых перспектив и возможностей, и он сейчас строит свое будущее. Где ему брать энергию? Из своего прошлого, то есть, из тех запасов, которые он когда-то наел», — объяснил Гинзбург.