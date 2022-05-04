Диетолог Гинзбург объяснил причины снижения веса при переезде в другой город

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Человек может столкнуться с резкой потерей веса при переезде в другой город или переходе на новую работу. Почему так происходит, объяснил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
В таких ситуациях вырабатывается норадреналин, отметил он. Этот гормон, в свою очередь, способствует расщеплению жира. При этом потеря веса в подобных обстоятельствах является вполне безвредной для организма, передает URA.RU.
«Например, человек переехал в другой город на суперинтересную работу. Его охватило ощущение драйва… Второй момент — жизнь открыла перед ним массу новых перспектив и возможностей, и он сейчас строит свое будущее. Где ему брать энергию? Из своего прошлого, то есть, из тех запасов, которые он когда-то наел», — объяснил Гинзбург.
Если у человека преобладает норадреналин, то ему легче будет соблюдать диету, добавил специалист. Однако не стоит считать, что в снижении веса помогли именно ограничения в питании, потому что большую роль играют именно гормоны.