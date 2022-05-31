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Диетолог Гинзбург назвал увеличивающий продолжительность жизни фрукт

Диетолог Гинзбург назвал увеличивающий продолжительность жизни фрукт
pixabay.com

Диетолог Михаил Гинзбург назвал самый полезный фрукт. По его мнению, больше всего необходимых для организма веществ — в яблоке.

Эксперт посоветовал съедать по два-три яблока в день. В этом фрукте много полезных веществ, в частности кверцетин.

«Кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни», — приводит «Вечерняя Москва» слова Гинзбурга.

Для любителей же неполезной еды — плохие новости. Хашбрауны исчезли из сети KFC в России из-за санкций на польскую картошку, передает телеканал «360».

Однако мы не всегда сами можем распознать в еде или напитке угрозу для здоровья. Так, например, специалист по внутренним болезням, профессор, доктор Осман Эрк ранее рассказал, как распознать опасный чай, передает «Царьград».

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