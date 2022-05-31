Диетолог Гинзбург назвал увеличивающий продолжительность жизни фрукт

Диетолог Михаил Гинзбург назвал самый полезный фрукт. По его мнению, больше всего необходимых для организма веществ — в яблоке.
Эксперт посоветовал съедать по два-три яблока в день. В этом фрукте много полезных веществ, в частности кверцетин.
«Кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни», — приводит «Вечерняя Москва» слова Гинзбурга.
Для любителей же неполезной еды — плохие новости. Хашбрауны исчезли из сети KFC в России из-за санкций на польскую картошку, передает телеканал «360».
Однако мы не всегда сами можем распознать в еде или напитке угрозу для здоровья. Так, например, специалист по внутренним болезням, профессор, доктор Осман Эрк ранее рассказал, как распознать опасный чай, передает «Царьград».