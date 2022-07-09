Диетолог Гинзбург назвал куркуму полезной для профилактики рака

Медицинский специалист утверждает, что куркума содержит в себе уникальное вещество — куркумин. Оно обладает антиоксидантными свойствами и помогает организму обнаруживать поврежденные клетки и запускать процесс их уничтожения. Гинзбург подчеркнул, что регулярное употребление пищи с добавлением куркумы способствует профилактике таких заболеваний, как рак толстой и прямой кишки и рак предстательной железы. Специю разрешается употреблять всем пациентам, подытожил он.