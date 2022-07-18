Диетолог Гароне указала на полезные свойства баклажанов для костей и ЖКТ

Однако баклажаны могут навредить людям с артритом. Плоды способны спровоцировать обострение этого заболевания, передает телеканал «360» .

Употребление овоща полезно для желающих сбросить вес. Кроме того, баклажаны являются источником марганца, необходимого для здоровья костей. Овощ предотвращает развитие ожирения и сахарного диабета.

Овощ снижает воспаления за счет содержащегося в нем антиоксиданта антоциана. Баклажаны также нормализуют уровень сахара в крови оптимизируют работу желудочно-кишечного тракта, передает слова диетолога Planet Today .