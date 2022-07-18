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Диетолог Гароне указала на полезные свойства баклажанов для костей и ЖКТ

Диетолог Гароне указала на полезные свойства баклажанов для костей и ЖКТ
unsplash.com

Употребление баклажанов сопровождается неожиданными полезными эффектами для организма, рассказала диетолог Сара Гароне.

Овощ снижает воспаления за счет содержащегося в нем антиоксиданта антоциана. Баклажаны также нормализуют уровень сахара в крови оптимизируют работу желудочно-кишечного тракта, передает слова диетолога Planet Today.

Употребление овоща полезно для желающих сбросить вес. Кроме того, баклажаны являются источником марганца, необходимого для здоровья костей. Овощ предотвращает развитие ожирения и сахарного диабета.

Однако баклажаны могут навредить людям с артритом. Плоды способны спровоцировать обострение этого заболевания, передает телеканал «360».

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