Диетолог Дюваль заявила, что употребление дыни повышает сахар в крови

Людям, которые страдают от диабета, следует отказаться от употребления дыни. Ее плоды повышают уровень сахара в крови, сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль.
По словам медика, в арбузах и дынях содержится сок, который богат фруктозой. Именно это вещество провоцирует скачок уровня сахара. Кроме того, от дыни следует отказаться при проблемах с ЖКТ.
«А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню», — цитирует медика «Москва 24».
Эксперт подчеркнула, что организму необходимо затратить много сил, чтобы переварить дыню. Не следует есть другие продукты за час до и после такого перекуса.