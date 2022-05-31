Диетолог Дюваль рассказала о правилах, которые помогут сохранить здоровье сердца и сосудов

«Чем больше промышленного питания присутствует в рационе, тем хуже себя чувствуют наши сосуды. Еда должна быть домашней и полезной. Крупы нужно отваривать, а не заливать кипятком. Если хочется сладкого, то стоит отдать предпочтение ягодам и фруктам. Нужно стараться максимально расширить свой рацион», — подчеркнула наша собеседница.