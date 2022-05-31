Диетолог Дюваль рассказала о правилах, которые помогут сохранить здоровье сердца и сосудов

Для правильной работы сердечно-сосудистой системы организма необходимо тщательно следить за питанием и физической активностью, заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль. В беседе с «Народными Новостями» она рассказала о правилах, которые помогут сохранить здоровье.
Самое большое влияние на работу сердечно-сосудистой системы оказывает питание и нехватка физической активности, объяснила врач.
«Когда человек ведет сидячий образ жизни, происходит застой жидкости в тазу. Могут растягиваться сосуды, повышаться давление. В таком организме сердечно-сосудистая система работает в разы хуже. Необходимо делать утреннюю зарядку, чередовать сидячую работу с физической активностью» — рассказала диетолог.
По словам Дюваль, оказывают негативное воздействие на работу сердечно-сосудистой также продукты питания. Так, серьезную опасность несут продукты с содержанием трансжиров, такие как фастфуд и полуфабрикаты.
«Чем больше промышленного питания присутствует в рационе, тем хуже себя чувствуют наши сосуды. Еда должна быть домашней и полезной. Крупы нужно отваривать, а не заливать кипятком. Если хочется сладкого, то стоит отдать предпочтение ягодам и фруктам. Нужно стараться максимально расширить свой рацион», — подчеркнула наша собеседница.
Ранее «Народные Новости» писали, что диетолог Гинзбург заявил, что крабовые палочки относятся к числу опасных для здоровья продуктов, ускоряющих процессы старения организма. Их следует есть не более двух раз в неделю, чтобы не спровоцировать накопительный эффект.