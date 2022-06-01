Диетолог Дианова дала советы по сохранению отличной физической формы после 40 лет

Скорость метаболизма у женщин снижается на 7% каждые 10 лет. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова дала рекомендации по сохранению красивой фигуры и молодости после 40 лет.
Специалист рекомендовала отказаться от полуфабрикатов, сладкой выпечки, промышленных сладостей. Также следует ограничить потребление вредных продуктов и начать здоровый образ жизни, передает Общественная Служба Новостей.
Уровень потребляемых простых сахаров не должен превышать 10% в сутки. На ужин следует отказаться от соленых продуктов. Важно составить сбалансированное меню, при котором будет равномерное распределение между основными источниками белка — рыба, мясо, птица.
Диетолог посоветовала отказаться о жарки продуктов на масле. Следует добавить в рацион творог малой жирности, хотя бы каждый второй день. Ежедневно употреблять сложные углеводы, богатые витамином группы В. А к каждому приему пищи необходимо добавлять порцию овощей или фруктов.