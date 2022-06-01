Диетолог Дианова дала советы по сохранению отличной физической формы после 40 лет

Диетолог посоветовала отказаться о жарки продуктов на масле. Следует добавить в рацион творог малой жирности, хотя бы каждый второй день. Ежедневно употреблять сложные углеводы, богатые витамином группы В. А к каждому приему пищи необходимо добавлять порцию овощей или фруктов.