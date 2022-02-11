Диетолог Боуерман: газировка без сахара и протеиновые коктейли помогут похудеть

Диетолог Боуерман: газировка без сахара и протеиновые коктейли помогут похудеть Новости
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Некоторые напитки могут помочь избавиться от жира на животе. Об этом сообщила диетолог Сьюзан Боуерман.

Специалист рассказала изданию Eat This, Not That!, что сладкие напитки увеличивают уровень сахара в крови, из-за чего человек будет набирать вес. При этом не существует таких напитков, которые бы снижали уровень сахара и помогали сбрасывать килограммы.

Боурмен отметила, что для сжигания жира на животе нужно заменить напитки низкокалорийными или «нулевыми», такими как вода. Напитки без калорий помогают сократить их потребление.

Диетолог уточнила, что к таким утолителям жажды относятся несладкий чай, кофе и диетическая газировка. Также она посоветовала пить протеиновые коктейли на основе сывороточного белка.

Ранее производители напитков предупредили о росте цен на 25%. Так, изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%. Об этом информирует URA.RU.

 
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