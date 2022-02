Диетолог Боуерман: газировка без сахара и протеиновые коктейли помогут похудеть

Некоторые напитки могут помочь избавиться от жира на животе. Об этом сообщила диетолог Сьюзан Боуерман.

Специалист рассказала изданию Eat This, Not That!, что сладкие напитки увеличивают уровень сахара в крови, из-за чего человек будет набирать вес. При этом не существует таких напитков, которые бы снижали уровень сахара и помогали сбрасывать килограммы.

Боурмен отметила, что для сжигания жира на животе нужно заменить напитки низкокалорийными или «нулевыми», такими как вода. Напитки без калорий помогают сократить их потребление.

Диетолог уточнила, что к таким утолителям жажды относятся несладкий чай, кофе и диетическая газировка. Также она посоветовала пить протеиновые коктейли на основе сывороточного белка.

Ранее производители напитков предупредили о росте цен на 25%. Так, изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%. Об этом информирует URA.RU.

