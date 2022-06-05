Диетолог Бинез объяснила пользу клубники при резких скачках сахара

Ягода отличается низким гликемическим индексом. У тех, кто употребляет клубнику ежедневно, уровень «плохого» холестерина падает на 14%, а триглицериды — на 21%. Это объясняется содержанием в продукте клетчатки, витамина С и биоактивных компонентов, объяснила врач в комментарии Türkiye.