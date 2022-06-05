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Диетолог Бинез объяснила пользу клубники при резких скачках сахара

Диетолог Бинез объяснила пользу клубники при резких скачках сахара
pxhere.com

Употребление клубники может принести огромную пользу организму. Подробно об этом рассказала специалист по питанию, диетолог Айше Сена Бинез.

Ягода отличается низким гликемическим индексом. У тех, кто употребляет клубнику ежедневно, уровень «плохого» холестерина падает на 14%, а триглицериды — на 21%. Это объясняется содержанием в продукте клетчатки, витамина С и биоактивных компонентов, объяснила врач в комментарии Türkiye.

Ежедневное употребление десяти ягод клубники убережет человека от резких скачков сахара в крови. Однако плоды способны вызывать аллергию. Если после поедания ягод человек ощущает зуд во рту, головокружение, отеки и трудности с дыханием, необходимо обратиться за помощью медиков.

диетолог здоровье клубника
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