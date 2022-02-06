Диетолог Банна назвала бананы с арахисовым маслом лучшим перекусом для худеющих

Диетолог Банна назвала бананы с арахисовым маслом лучшим перекусом для худеющих Новости
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Десерт из нарезанных бананов в сочетании с арахисовым маслом лучше всего подойдет для перекуса при похудении, заявила диетолог Джинан Банна.

Специалист отметила, что правильный перекус должен состоять из продуктов, богатых клетчаткой и белком. Именно эти элементы помогают справиться с голодом и нормализовать уровень сахара в крови

«Бананы являются источником витаминов, минералов и клетчатки. Клетчатка особенно важна для похудения, так как она помогает вам оставаться сытым и мало способствует калорийности рациона», — приводит слова диетолога издание Eat This, Not That!

А вот качественное арахисовое масло полезно как белками и клетчаткой, так и ненасыщенными жирами. По словам Банны, эти питательные вещества благотворно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

 
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