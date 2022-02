Диетолог Банна назвала бананы с арахисовым маслом лучшим перекусом для худеющих

Десерт из нарезанных бананов в сочетании с арахисовым маслом лучше всего подойдет для перекуса при похудении, заявила диетолог Джинан Банна.

Специалист отметила, что правильный перекус должен состоять из продуктов, богатых клетчаткой и белком. Именно эти элементы помогают справиться с голодом и нормализовать уровень сахара в крови

«Бананы являются источником витаминов, минералов и клетчатки. Клетчатка особенно важна для похудения, так как она помогает вам оставаться сытым и мало способствует калорийности рациона», — приводит слова диетолога издание Eat This, Not That!