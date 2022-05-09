Диетолог Арзуманян перечислила составляющие полезного бутерброда

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Полезным перекусом может стать даже бутерброд. Главное — правильно подобрать для него продукты, уверена кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
Хороший бутерброд обязательно должен содержать овощи или фрукты. Неплохим вариантом также будут орехи, ягоды и бобовые. Хлеб лучше брать из цельнозерновой муки и с добавлением кефира, передает радио Sputnik.
«Бутерброд может быть хорошим перекусом, если мы берем мясо домашнего приготовления, курицу или рыбу, хлеб с добавлением цельнозерновой, обдирной муки, которая содержит остаточное количество клетчатки. Положите сверху кусочек огурца, помидора или лист салата», — объяснила Арзуманян.
При этом некоторых перекусов все же стоит избегать. Например, лапша быстрого приготовления навредит микробиому. То же касается и выпечки промышленного производства, добавила специалист.