Диетолог Арзамасцев рассказал, сколько фастфуда можно есть без вреда для здоровья

«Для кого-то мера — это один раз в месяц поесть вредной еды, а для кого-то несколько раз. Для людей, имеющих небольшой вес, которые мало питаются, мера крайне важна, потому что они должны из небольшого количества питания получать достаточно большой состав витаминов и микроэлементов», — рассказал Евгений Арзамасцев.