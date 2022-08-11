Диетолог Арзамасцев рассказал, сколько фастфуда можно есть без вреда для здоровья

Вредное взаимодействие фастфуда и его влияние на организм зависит не только от генетики человека, но также и от количества съеденного, об этом URA.RU рассказал диетолог и эндокринолог Евгений Арзамасцев.
Как рассказал специалист, дело не только в мере потребляемой еды быстрого приготовления. В этом вопросе важной составляющей является генетические особенности человека.
«Для кого-то мера — это один раз в месяц поесть вредной еды, а для кого-то несколько раз. Для людей, имеющих небольшой вес, которые мало питаются, мера крайне важна, потому что они должны из небольшого количества питания получать достаточно большой состав витаминов и микроэлементов», — рассказал Евгений Арзамасцев.
По словам диетолога, фастфуд влияет на целый ряд заболеваний.
Что характерно, заболевания, которые будут преследовать любителя фастфудов, ограничатся воспалительными процессами не только кишечника, гастрита и желчекаменной болезни, а так же станут причиной кардиологии и гипертрофии сердечной мышцы.
«Из-за вредной еды начнется развитие различных воспалений на те же сосуды, суставы с гипермобильной болезнью, потому что при недостатке питательных элементов человек будет терять хрящевую и мышечную ткань гораздо быстрее, чем если бы питался здоровой пищей», — объяснил Евгений Арзамасцев.
Как стало известно, день вредной еды отмечается 11 августа. Рестораторы, в этот день как правило угощают едой быстрого приготовления, стараясь применить новыми меню своих посетителей.
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