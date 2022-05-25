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Диетолог Антонова заявила о важности здорового сна для эффективного похудения

Диетолог Антонова заявила о важности здорового сна для эффективного похудения
pixabay.com/PD

Соблюдение гигиены сна оказывает положительное влияние на здоровье человека, снижая вероятность развития различных заболеваний. Как утверждает врач-диетолог, эндокринолог Наталья Антонова, сон также помогает похудеть.

Медицинский специалист утверждает, что для эффективного похудения необходимо спать не менее семи часов в сутки. Кроме того, определенное значение имеет и время отхода ко сну. Антонова советует ложиться спать не позднее 23 часов.

«Основополагающим фактором в борьбе с лишним весом является соблюдение режима труда и отдыха», — подчеркнула диетолог в беседе с Общественной службой новостей.

Не менее важным также является составление правильного рациона питания. Антонова рекомендует включить в рацион продукты, содержащие в себе большое количество клетчатки. К числу таких продуктов относятся, в частности, зеленые овощи.

Диета диетолог здоровье Похудение рекомендации сон
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RusNewsToday24
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