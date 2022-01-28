Диета на 10 дней от Мадлен Жеста: очищаем организм

Диета на 10 дней от Мадлен Жеста: очищаем организм Полезные советы
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Диета Мадлен Жеста — это один из самых эффективных методов по сбрасыванию лишних килограммов. Доказательством служат блестящие результаты Жерара Депардье и Катрин Денев. Так как благодаря следованию советов французского диетолога они смогли сильно похудеть.

Меню, которое составил Мадлен Жест, позволяет сбросить вес, а также вывести все шлаки и токсины. Диетолог с мировым именем смог доказать, что можно расстаться с лишними килограммами довольно быстро, при этом не навредить здоровью.

Содержание
  1. Диета на 10 дней от Мадлен Жеста
  2. Основные рецепты во время диеты
  3. Меню

Диета на 10 дней от Мадлен Жеста

Основные рецепты во время диеты

Чтобы сбросить за 10 дней до 5 килограмм нужно следовать несложным рекомендациям Мадлен Жеста. Главное — помнить об употреблении особых блюд и напитков во время диеты, которые довольно простые в приготовлении. Один из них — овощной бульон. Его нужно готовить из моркови, помидоров и лука-порея. Добавляете сельдерей и тимьян. Даже без соли бульон выходит достаточно вкусным.

А самый важный напиток во время похудения — какао. К обезжиренному молоку нужно добавить ложечку меда и какао. Затем эту смесь нужно подогреть на небольшом огне. Доводить до кипения не стоит. И вуаля — какао готово!

Меню

В первый день на завтрак стоит выпить какао. Через час стоит съесть грейпфрут. На обед нужно взять нежирную рыбку с овощами. После этого в 4 часа дня надо выпить натуральный йогурт с добавлением меда. На ужин, который должен быть не позже 7 вечера, стоит приготовить овощной бульон.

На третий день диеты утром надо выпить какао, а через 60 минут грейпфрутовый сок. В обед следует съесть творог с добавлением йогурта, меда и чернослива. В 4 часа дня можно съесть 2 любых сухофрукта. А на ужин нужно приготовить снова нежирную рыбу.

Меню первого дня повторяем на восьмой и девятый день. Всё остальное время следует питаться, как в третий день. В результате такой диеты уйдет лишний вес. Вы очистите организм и будете себя чувствовать значительно лучше. Идеальное комбо!

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