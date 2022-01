Диета Мадлен Жеста — это один из самых эффективных методов по сбрасыванию лишних килограммов. Доказательством служат блестящие результаты Жерара Депардье и Катрин Денев. Так как благодаря следованию советов французского диетолога они смогли сильно похудеть.

Меню, которое составил Мадлен Жест, позволяет сбросить вес, а также вывести все шлаки и токсины. Диетолог с мировым именем смог доказать, что можно расстаться с лишними килограммами довольно быстро, при этом не навредить здоровью.

Диета на 10 дней от Мадлен Жеста

Основные рецепты во время диеты

Чтобы сбросить за 10 дней до 5 килограмм нужно следовать несложным рекомендациям Мадлен Жеста. Главное — помнить об употреблении особых блюд и напитков во время диеты, которые довольно простые в приготовлении. Один из них — овощной бульон. Его нужно готовить из моркови, помидоров и лука-порея. Добавляете сельдерей и тимьян. Даже без соли бульон выходит достаточно вкусным.

А самый важный напиток во время похудения — какао. К обезжиренному молоку нужно добавить ложечку меда и какао. Затем эту смесь нужно подогреть на небольшом огне. Доводить до кипения не стоит. И вуаля — какао готово!

Меню

В первый день на завтрак стоит выпить какао. Через час стоит съесть грейпфрут. На обед нужно взять нежирную рыбку с овощами. После этого в 4 часа дня надо выпить натуральный йогурт с добавлением меда. На ужин, который должен быть не позже 7 вечера, стоит приготовить овощной бульон.

На третий день диеты утром надо выпить какао, а через 60 минут грейпфрутовый сок. В обед следует съесть творог с добавлением йогурта, меда и чернослива. В 4 часа дня можно съесть 2 любых сухофрукта. А на ужин нужно приготовить снова нежирную рыбу.

Меню первого дня повторяем на восьмой и девятый день. Всё остальное время следует питаться, как в третий день. В результате такой диеты уйдет лишний вес. Вы очистите организм и будете себя чувствовать значительно лучше. Идеальное комбо!

The post Диета на 10 дней от Мадлен Жеста: очищаем организм appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!