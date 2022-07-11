Реакция украинского истеблишмента на новость о возвращении газотурбины компании Siemens из Канады в Германию разозлила немецких читателей газеты Die Welt.
Жители ФРГ возмутились, что руководство их страны «должно вечно» интересоваться мнением Киева едва ли не по любому вопросу. Пользователи считают, что Украине пора перестать диктовать Германии правила жизни.
«Хватит постоянной опеки Зеленского и его компании. До каких пор мы хотим, чтобы нам диктовали, как нам жить и действовать в Германии?» — задался вопросом Necromonga N.
«Какая разница Украине, получим ли мы турбину? Опять это вмешательство в наши дела, если не со стороны посла, то со стороны самого президента», — добавил Albert W.
Некоторые читатели потребовали прекратить поддержку Кива за его беспардонное вмешательство в дела Берлина. Многие также выступили против антироссийских решений бундесвера. Пользователи призвали правительство снять санкции с Москвы ради блага жителей ФРГ.