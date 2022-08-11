Die Welt сообщила, что в ФРГ не хватает учителей для обучения украинских детей

Поток беженцев в Германию вызвал острую нехватку учителей в школах. Украинские дети столкнулись с трудностями в процессе интеграции и обучения.
Образовательная система ФРГ не обладает достаточным количеством специалистов, которые способны адаптироваться к программам для вынужденных переселенцев, передает информационная немецкая газета Die Welt.
«Школьная администрация пытается устроить детей в существующие приветственные классы, но в других случаях все зависит от возможностей соответствующей школы», — указано в статье.
Вынужденные переселенцы в Италии сообщили, что найти достойную работу в европейском государстве очень сложно, сообщает «Вечерняя Москва». Одна девушка рассказала, что ей пришлось собирать черешню за 6 евро в час.
Украинские беженцы жалуются на тяжелые условия труда и в других странах Европы передает телеканал «360». Политический эксперт Юрий Кот рекомендовал вынужденным переселенцам переезжать в Россию.