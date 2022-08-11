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Die Welt сообщила, что в ФРГ не хватает учителей для обучения украинских детей

Die Welt сообщила, что в ФРГ не хватает учителей для обучения украинских детей
pxhere.com

Поток беженцев в Германию вызвал острую нехватку учителей в школах. Украинские дети столкнулись с трудностями в процессе интеграции и обучения.

Образовательная система ФРГ не обладает достаточным количеством специалистов, которые способны адаптироваться к программам для вынужденных переселенцев, передает информационная немецкая газета Die Welt.

«Школьная администрация пытается устроить детей в существующие приветственные классы, но в других случаях все зависит от возможностей соответствующей школы», — указано в статье.

Вынужденные переселенцы в Италии сообщили, что найти достойную работу в европейском государстве очень сложно, сообщает «Вечерняя Москва». Одна девушка рассказала, что ей пришлось собирать черешню за 6 евро в час.

Украинские беженцы жалуются на тяжелые условия труда и в других странах Европы передает телеканал «360». Политический эксперт Юрий Кот рекомендовал вынужденным переселенцам переезжать в Россию.

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