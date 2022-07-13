...
Новости0

Die Welt: Путин лишил США и Европу союзников на Ближнем Востоке

Die Welt: Путин лишил США и Европу союзников на Ближнем Востоке
kremlin.ru / Администрация президента России

Усилившееся влияние России в странах Ближнего Востока лишило Запад надежных союзников в этом регионе. Об этом написало немецкое издание Die Welt.

«Президенту РФ Владимиру Путину удалось обеспечить Москве ключевую позицию в урегулировании крупных конфликтов в регионе», — отмечается в статье издания.

Ее автор, Дэниел Дилан Бемер констатирует, что США из-за своих агрессивных действий по организации глобального фронта против спецоперации ВС РФ на Украине, столкнулись с первой неудачей среди своих арабских союзников.

Объединенные Арабские Эмираты являются ключевым союзником Вашингтона, и тот факт, что они воздержались от осуждения СВО на Украине, вызвал замешательство в США, уточняет Бемер.

Аналитик убежден, что причина кроется в непринятии Ближним Востоком либерального характера Запада. Поэтому в арабском мире очень ощутимо разочарование в демократических ценностях западных стран.

АОА ближний восток владимир путин Коллективный Запад США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.