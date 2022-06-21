Die Welt: немцы посоветовали Евросоюзу не поддерживать вступление Украины в ЕС

Лидеры стран ЕС намерены 23 и 24 июня принять окончательное решение, предоставлять ли Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Последней страной, вступившей в союз, стала Хорватия, и на одобрение ее заявки ушло десять лет.