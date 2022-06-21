Die Welt: немцы посоветовали Евросоюзу не поддерживать вступление Украины в ЕС

Читатели немецкого издания Die Welt в комментариях под материалами про расширение ЕС порекомендовали главе МИД ФРГ Анналене Бербок отказаться от поддержки вступления Украины в Евросоюз.
Бербок 20 июня заявила, что Евросоюз должен воспользоваться «историческим моментом» и предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на членство в ЕС. Читатели немецкой газеты заявили главе МИД, что вообще-то союзу следует поступить противоположным образом.
«Украина не является демократическим и правовым государством, и ей не место в ЕС»;
«Одно дело позволить Украине выиграть Евровидение из жалости. Принять их в ЕС из жалости стоит еще несколько сотен миллиардов»;
«Будем надеяться, что найдется несколько стран ЕС, которые избавят министра иностранных дел от наивности с помощью разума и политической дальновидности»;
«Этот “исторический момент” ознаменует распад ЕС»;
«Да, союзу наступит конец, если другие страны, такие как Украина, будут приняты», — писали немцы в комментариях.
Лидеры стран ЕС намерены 23 и 24 июня принять окончательное решение, предоставлять ли Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Последней страной, вступившей в союз, стала Хорватия, и на одобрение ее заявки ушло десять лет.