Die Welt: немцы поддержали решение Маска не оплачивать Starlink для Украины

Читатели немецкого издания Die Welt выступили в поддержку американского миллиардера Илона Маска, принявшего решение прекратить оплату интернета Starlink для Киева из-за слов экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Илон Маск заявил, что отказывается продолжать оплачивать спутниковую систему Starlink для Украины из-за хамского поведения бывшего украинского дипломата. Данная ситуация начала набирать обороты после поста Маска в «Твиттере» о личных предложениях мира с Россией.
Однако Андрей Мельник в нецензурной форме порекомендовал Маску «отстать» с данным вопросом.
В свою очередь Маск написал ответный пост с заявлением об отказе оплаты Starlink для Киева.
«Мы просто следовали его рекомендации», — кратко заявил миллиардер.
Читатели немецкого издания поддержали решение американского бизнесмена.
«Мораль истории: не кусай руку, которая тебя кормит»;
«Отлично, правильная реакция Маска на оскорбления Мельника!»;
«Для Украины кажется чем-то необычным то, что постоянные оскорбления иногда имеют последствия», — высказались пользователи Сети.
Ранее американские СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие данных расходов.