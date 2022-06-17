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Die Welt: немцы назвали дешевой постановкой воздушную тревогу во время визита Шольца в Киев

Die Welt: немцы назвали дешевой постановкой воздушную тревогу во время визита Шольца в Киев
globallookpress/Schacht, Henning

Читатели немецкого издания Die Welt прокомментировали воздушную тревогу в Киеве во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца: многие сочли произошедшее постановкой, чтобы оказать впечатление на иностранных политиков.

По словам комментаторов, объявление воздушной тревоги — своеобразный спецэффект, который Зеленский использовал для оказания давления на Шольца, пытаясь склонить его к наращению поставок вооружений.

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

«Держу пари на новую E-Lamborghini моего соседа, что Зеленский сам устроил воздушную тревогу, чтобы подчеркнуть свои важнейшие требования. У актера-президента большой опыт работы в сфере постановок»;

«Демонстрация, что, безусловно, имеет смысл с точки зрения Киева. В конце концов, страна зависит от внешней помощи. Будем надеяться, что Франция, Италия и Германия попытаются убедить Киев заключить мир и договориться о решении»;

«Шоу должно продолжаться. В итоге прием в ЕС и НАТО стоит триллионы»;

«Если бы я был Зеленским, все так бы и организовал. Это усиливает готовность Запада вкладываться»;

«Он кое-что смыслит в дешевых развлечениях!» — писали читатели немецкого издания в комментариях.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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