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Диджей Катя Гусева рассказала, почему Киркоров так и не сделал ей предложение

Диджей Катя Гусева рассказала, почему Киркоров так и не сделал ей предложение
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Диджей Катя Гусева поделилась воспоминаниями об отношениях с певцом Филиппом Киркоровым. Она рассказала, почему ее роман с королем поп-эстрады так и не закончился браком.

Гусева вспомнила, как много времени проводила с сыном и дочерью Киркорова. Однако даже это не сблизило знаменитостей настолько сильно, чтобы можно было заключать брак. Диджей уверена — в отношениях не нужно проявлять излишнюю настойчивость.

«В его жизни стало появляться большое количество женщин. И он, как мне кажется, на данный момент не может определиться, с кем ему лучше и комфортней», — отметила Гусева в разговоре с «Собеседником».  

После расставания экс-возлюбленные поддерживают дружеские отношения. По мнению диджея, инициатором первого шага должен быть Киркоров. Однако на данный момент их роман сошел на нет.

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