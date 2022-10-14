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Диджей Гусева рассказала о несостоявшейся свадьбе с Киркоровым

Диджей Гусева рассказала о несостоявшейся свадьбе с Киркоровым
Агентство «Москва» | Денис Гришкин

Диджей Катя Гусева рассказала о взаимоотношениях с певцом Филиппом Киркоровым. Она объяснила, почему не вышла замуж за артиста.

Гусева призналась, что у Киркорова было много настойчивых поклонниц. Некоторые из них были представительницами шоу-бизнеса.

«Я не говорю только про фанатов, но говорю про тех девушек, которые связаны с шоу-бизнесом. Ани Лорак была свободна в тот момент. Он тоже называл ее Дивой», — поделилась она в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Диджей подчеркнула, что их браку также помешали певица Анастасия Стоцкая и психолог Инна Тлиашинова. Она добавила, что была не намерена конкурировать с ними.

Алена блин гусева жигалова Киркоров
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RusNewsToday24
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