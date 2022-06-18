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Диана Гурцкая прокомментировала неудачную шутку в свой адрес от Ксении Собчак

Диана Гурцкая прокомментировала неудачную шутку в свой адрес от Ксении Собчак
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Певица Диана Гурцкая спокойно отреагировала на оскорбительную шутку в свой адрес со стороны журналистки Ксении Собчак, которая высмеяла ее слепоту. Артистка не стала осуждать телеведущую. 

Недавно Собчак опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором рассказала о появлении Гурцкой на ПМЭФ-2022. Шутка вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети, однако сама исполнительница не стала вступать в публичных конфликт с блондинкой. 

«Я очень люблю юмор, я сама с большим юмором человек, без этого никак нельзя. Я не думаю, что Ксения как-то хотела мне сделать больно», — заявила она в интервью для Telegram-канала «Звездная пыль».

Примечательно, что сама журналистка не считает свой поступок аморальным. По ее мнению, данная шутка имела право на существование. За это ее раскритиковал медиа-менеджер  Александр Малькевич. Он заявил, что у Собчак души меньше, чем у робота Дуняши, пишет «Царьград».

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