Диана Гурцкая прокомментировала неудачную шутку в свой адрес от Ксении Собчак

Певица Диана Гурцкая спокойно отреагировала на оскорбительную шутку в свой адрес со стороны журналистки Ксении Собчак, которая высмеяла ее слепоту. Артистка не стала осуждать телеведущую.
Недавно Собчак опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором рассказала о появлении Гурцкой на ПМЭФ-2022. Шутка вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети, однако сама исполнительница не стала вступать в публичных конфликт с блондинкой.
«Я очень люблю юмор, я сама с большим юмором человек, без этого никак нельзя. Я не думаю, что Ксения как-то хотела мне сделать больно», — заявила она в интервью для Telegram-канала «Звездная пыль».
Примечательно, что сама журналистка не считает свой поступок аморальным. По ее мнению, данная шутка имела право на существование. За это ее раскритиковал медиа-менеджер Александр Малькевич. Он заявил, что у Собчак души меньше, чем у робота Дуняши, пишет «Царьград».