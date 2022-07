Диагностика организма по ногтям: о чём говорит состояние ногтевых пластин

Иногда опытному врачу достаточно взглянуть на руки пациента, чтобы узнать, в каком направлении дальше проводить обследование. Наши пальцы могут многое сказать о состоянии организма. Рассказываю, как диагностика по ногтям помогает на ранних этапах выявить неполадки со здоровьем.

В идеале ногтевые пластины должны быть ровными, немного блестящими, нежно-розового цвета со светлой лункой около основы. Взгляните на свои руки и оцените состояние ногтей. Если они поменяли цвет или на них есть углубления, нужно записаться на прием к врачу.

© Depositphotos

Диагностика по ногтям: как выявить проблему на ранних этапах

Бледные ногти

Побледневший цвет ногтей может говорить об анемии или хронической сердечной недостаточности. Кроме того, бледные ногти часто сигнализируют о проблемах с печенью.

Белые ногти

Такой цвет ногтевой пластины чаще всего указывает на проблемы с печенью. Однозначно нужно бить тревогу, если ноготки имеют белый цвет, а края — более темный. Помимо этого, бывает, что у людей с проблемной печенью пальцы имеют желтоватый оттенок.

Желтые ногти

Чаще всего в пожелтевшем цвете ногтей виновата грибковая инфекция. Если запустить процесс, то ногтевые пластины могут потолстеть и крошиться. Иногда желтый цвет ногтей может сигнализировать о псориазе или проблемах с щитовидной железой.

© Depositphotos

Синеватые ногти

Этот оттенок ногтевых пластин говорит о том, что организм не получает достаточное количество кислорода. Кроме того, синеватый цвет ногтей может свидетельствовать о проблемах с легкими и сердцем.

Треснутые или расслоенные ногти

Сухие и ломкие ногти, которые к тому же часто расслаиваются, могут указывать на заболевание щитовидной железы. Если к расслаиванию добавляется желтоватый оттенок ногтевых пластин, скорее всего, это связано с проблемами с щитовидкой.

Неровности на ногтях

Если поверхность ногтей волнистая или покрыта точечными углублениями, это может быть ранним признаком псориаза или артрита. Изменение цвета ногтя при этом — нормальное явление.

© Depositphotos

Опухшие пальцы

Если вы заметили припухлость и покраснение кожи вокруг ногтя, скорее всего, вы имеете дело с воспалением ногтевого валика. Это может быть результатом волчанки или другого воспаления соединительных тканей. Кроме того, такие симптомы возникают и при некоторых инфекциях.

Темные линии под ногтями

Если вы заметили такие линии у себя или ваших близких — время бить тревогу. Это серьезный сигнал, ведь чаще всего такой симптом вызван меланомой.

© Depositphotos

Если вы заметили у себя проблемы с ногтями, это повод внимательнее следить за собой и провериться у врача. Ни в коем случае не ставьте себе диагноз самостоятельно, отталкиваясь только от оттенка ногтей. Безусловно, каждая болезнь имеет целый ряд симптомов, которые нужно учитывать. Будьте здоровы!

Фото на превью: depositphotos.com.

