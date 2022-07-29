Новости0

DHL Express прекращает доставку грузов по России с 1 сентября

DHL Express прекращает доставку грузов по России с 1 сентября
wikimedia.org/Stefan Kühn/CC BY-SA 3.0

Известная компания DHL Express приняла решение прекратить доставку грузов внутри Российской Федерации.

Отмечается, что решение вступит в силу с 1 сентября текущего года. Об этом написано на официальном сайте организации.

«С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу», — говорится в сообщении.

Логистическая компания DHL Express входит в группу компаний Deutsche Post DHL. Руководство организации будет держать клиентов в курсе дальнейших решений.

DHL Express доставка Россия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.