DHL Express прекращает доставку грузов по России с 1 сентября

Известная компания DHL Express приняла решение прекратить доставку грузов внутри Российской Федерации.
Отмечается, что решение вступит в силу с 1 сентября текущего года. Об этом написано на официальном сайте организации.
«С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу», — говорится в сообщении.
Логистическая компания DHL Express входит в группу компаний Deutsche Post DHL. Руководство организации будет держать клиентов в курсе дальнейших решений.