Дезинфектор для унитаза: как использовать уксус

Чаще всего унитаз моют и чистят хлорированными средствами или абразивными порошками. И все равно далеко не всегда удается избавиться от налета в унитазе, добиться той идеальной чистоты, белизны и свежего запаха… А оказывается, вместо дорогостоящей и токсичной химии можно использовать обычный уксус. Я попробовала и не пожалела — рассказываю, как это просто!

© Pexels

Почему уксус — лучший дезинфектор для унитаза

Главное его преимущество — экологичность и безопасность для нашего здоровья. С уксусом без труда удастся отмыть санузел в квартирах и домах, где есть маленькие дети или домашние животные.

Ведь химия для чистки, особенно сильнодействующая, часто бывает очень токсична. Ее трудно вымыть с поверхности начисто после использования, да и в воздух она может выделять вредные испарения.

А уксус — это кислота, тоже достаточно мощная, но не токсичная. С ее помощью можно избавиться от накипи, известкового камня, налета, а еще — это отличный дезинфектор для унитаза и других поверхностей.

Как отчистить унитаз с помощью уксуса?

Один из самых простых способов избавиться от налета в унитазе, ржавчины и камня — залить его уксусом. Вот как это делаю я (поэтапно):

сначала перекрываю воду полностью, чтобы она не поступала в бачок;

затем спускаю бачок полностью, чтобы ни в нем, ни в самом унитазе не было воды;

нагреваю 0,5 литра (можно больше) уксуса, не разбавленного, 9-процентного;

важно не доводить уксус до кипения, но нагреть примерно до 50-60 градусов, чтобы начал подниматься пар;

заливаю прямо в унитаз горячий уксус и оставляю на ночь или хотя бы на 5-7 часов;

с утра достаточно хорошенько пройтись щеткой внутри унитаза — вы увидите, как легко отходит камень и известковый налет;

включаю воду и промываю унитаз, сливая ее из бачка.

© Pexels

Если есть сильные загрязнения

Если остались места с пятнами или слишком сильными загрязнениями, которые не смог убрать один лишь уксус, можно попробовать отмыть санузел смесью с содой. Я делала так первые пару раз. Но потом, при регулярном использовании одного только горячего уксуса на ночь, в этом уже не было необходимости.

Я брала сухую соду и плотно засыпала ее прямо в унитаз (перед этим тоже нужно перекрыть и слить воду). Губкой, смоченной водой, я вспенивала соду в пасту и оставляла на стенках унитаза на полчаса.

Затем неразбавленным уксусом нужно полить соду. Удобнее всего, кстати, налить уксус в пульверизатор и брызгать, а не лить струей. Смесь сразу же начинает пениться, и тут я беру в руки ершик и хорошенько чищу поверхность. Затем пустить воду, смыть остатки соды — и все!

© Pexels

Дезинфекция: льем уксус в бачок

А вот еще один хороший вариант для очищения и дезинфекции сантехники. Здесь кислоту мы не льем в сам унитаз, а добавляем уксус в бачок. Зачем? Попробуйте как-то заглянуть в сливной бачок, и вы удивитесь. Пусть сюда льется чистая вода, но и здесь запросто образовывается камень, известковый налет, может завестись грибок и плесень. Поэтому периодически я делаю следующее.

Воду не сливаю, как в предыдущих вариантах очищения, а добавляю в нее уксус. На полный бачок достаточно будет те же 0,5 литра 9-процентного уксуса. Оставляю уксус на ночь, при этом пользоваться унитазом нельзя. Либо можно выбрать день, когда никого из домочадцев нет дома. Затем перекрываю воду и сливаю бачок полностью. Пока туда не поступает вода, его легко вымыть щеткой или губкой внутри. Потом просто открываю воду снова и смываю несколько раз бачок, пока он не очистится полностью.

Уксус намного менее токсичен, чем агрессивная химия, и потому я часто использую его не только для чистки унитаза, а и для других поверхностей и дезинфекции в доме.

