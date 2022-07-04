Дезертировавший из ВСУ солдат отказался возвращаться на Украину

В комментарии РИА Новости Пшеничный рассказал, что хотел быть рядом со своей больной матерью. Во время службы его подразделению был дан приказ двигаться в Херсон, он попросил у командиров разрешения навестить мать. При этом заявил о своем нежелании участвовать в боевых действиях.