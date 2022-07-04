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Дезертировавший из ВСУ солдат отказался возвращаться на Украину

Дезертировавший из ВСУ солдат отказался возвращаться на Украину
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Пехотинец 17-го батальона 57-й бригады ВСУ предпочел дезертировать, а потом отказался возвращаться в ряды своей армии. Об этом рассказал сам военнослужащий.

В комментарии РИА Новости Пшеничный рассказал, что хотел быть рядом со своей больной матерью. Во время службы его подразделению был дан приказ двигаться в Херсон, он попросил у командиров разрешения навестить мать. При этом заявил о своем нежелании участвовать в боевых действиях.

«Командиры спрашивают: ты хочешь дезертировать? Говорю: считайте, что так. За это грозит по закону 10 лет. Но я не хочу на Украину возвращаться», — рассказал солдат.

Спустя несколько месяцев во время проверки документов в Херсоне его задержали ВС РФ. От предложенного варианта обменяться на российских пленных Пшеничный отказался, и заявил, что у него нет никакого желания возвращаться в украинскую армию и продолжать службу.

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RusNewsToday24
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