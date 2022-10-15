«Действует в угоду США»: депутат Госдумы Колунов рассказал правду о работе ООН

«Любому понятно, что организация изживает себя. Вот такой день рождения “Бабушки ООН”. У истоков создания ООН стоял СССР, у прообраза Организации, так называемого Четверного союза, — Российская Империя. Россия всегда была миротворцем, инициатором мирного правопорядка. Мы боролись и победили фашизм. Сегодня он возродился, и нам вновь приходиться бороться и побеждать. Плохо, что организация, которая должна нам помогать, сама же вставляет палки в колеса», — констатировал Колунов.