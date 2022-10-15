«Действует в угоду США»: депутат Госдумы Колунов рассказал правду о работе ООН

До очередного дня рождения ООН — остались считанные дни. Однако организация почти полностью себя изжила и стала следовать интересам только одной страны-участницы — США. Об этом рассказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
Политик уточнил, что датой основания Организации Объединенных Наций стало 24 октября 1945 года. При этом устав ООН ратифицировали Великобритания, Китай, СССР и США, его подписали 50 стран.
«Напомню, что лозунг ООН — цитата Пророка Исаия из Ветхого Завета. Но вектор развития, заданный в 1945 году и проложенный с высокой целью преодоления международных разногласий и войн, борьбы с бедностью, болезнями и эпидемиями, экономической отсталостью уперся в желания всего лишь одной страны. ООН действует в интересах США», — отметил Колунов.
В этой связи он задал резонный вопрос — кто вообще хочет следовать американскому вектору? Политик указал, что об альтернативе ООН все активнее стали говорить в Евросоюзе.
«Любому понятно, что организация изживает себя. Вот такой день рождения “Бабушки ООН”. У истоков создания ООН стоял СССР, у прообраза Организации, так называемого Четверного союза, — Российская Империя. Россия всегда была миротворцем, инициатором мирного правопорядка. Мы боролись и победили фашизм. Сегодня он возродился, и нам вновь приходиться бороться и побеждать. Плохо, что организация, которая должна нам помогать, сама же вставляет палки в колеса», — констатировал Колунов.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что политолог Гусев на одном примере показал, как США «продавливают» решения на Генассамблее ООН.